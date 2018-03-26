Мы должны выслать российских шпионов, поддержав Великобританию. Чтобы нашим детям за нас не было стыдно

Чехия должна проявить солидарность с Британией. Для нас это жизненно важно. Как сказал премьер-министр Бабиш перед саммитом ЕС , «мы не должны позволить России расколоть наше единство».

Перед саммитом лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе премьер-министр ЧР в отставке Андрей Бабиш заявил: «Мы не должны позволить России расколоть наше единство». В четверг страны ЕС однозначно поддержали британцев, заявив, что за покушением на российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь стоит Россия, и «никакого другого достоверного объяснения не существует».

Бабиш считает, что в качестве ответа Чехия должна выслать российских дипломатов. «Мы обдумываем такую возможность, и в понедельник я буду обсуждать это с господином министром Стропницким и некоторыми другими членами правительства», — сказал Бабиш. На вопрос, поддержит ли он идею выслать российских агентов, он ответил: «Да, скорее всего, мы пойдем в этом направлении», — и эти меры коснуться, скорее, «отдельных лиц», а не десятков.

Пока только пять стран собирается присоединиться к шагу Великобритании , которая выслала 23 российских агента. Будем надеяться, что Андрей Бабиш, Мартин Стропницкий и другие министры договорятся о высылке. На то есть сразу несколько причин. Речь идет об отношении к Великобритании, на которую напали запрещенным боевым веществом, а ведь Чехия много раз устами своих самых высокопоставленных руководителей заявляла, что является другом Великобритании. Наверное, от слов стоит перейти к делу.

Еще одна веская причина заключается в том, что в последнее мы все больше отдаляемся от Запада. Эту тенденцию нельзя не заметить ни внутри страны, ни из-за рубежа. (Это, например, подтверждает тот факт, что в Прагу приедет республиканский спикер Палаты представителей Конгресса США , но с президентом Чешской Республики он так и не встретиться).

Мы уже услышали два ясных ответа на бесстыдные обвинения России, заявившей, что яд «Новичок», «вероятнее всего», происходит из Чехии и трех других стран. В среду министр иностранных дел Стропницкий вызвал к себе российского посла Змеевского, против российских обвинений резко выступила большая часть наших сенаторов.

У Чехии есть три веских довода для того, чтобы выслать российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием. Во-первых, на нашего союзника напали боевым химическим оружием. Во-вторых, прозвучали обвинения в адрес Чешской Республики в том, что за покушением можем стоять мы. В-третьих, в посольстве в Праге и в консульствах в Брно и Карловых Варах работает абсурдное количество российских дипломатов.

В прошлом году в посольстве работало 129 человек. В июне 2017 года в Посольстве России в Праге было 48 членов дипломатического персонала и 81 член административно-технического персонала. Еще 11 человек работало в Брно и Карловых Варах. (В Посольстве Соединенных Штатов работает 40 дипломатов и 26 членов административно-технического персонала; в посольстве Китая — 25 членов дипломатического персонала и четверо административно-технических сотрудников).

Известно ли BIS кого высылать?

В конце 2016 года в посольстве в Москве работало 14 чешских дипломатов и 33 недипломатических сотрудника. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге Екатеринбурге было шестеро дипломатов и 12 других сотрудников, то есть в общей сложности 65 человек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018

По мнению экспертов в области спецслужб, две трети российских дипломатов в Чехии занимаются шпионажем. Это еще не все. В 2016 году у нас проживало более 36 тысяч русских. Вне посольства, с высокой долей вероятности и по информации, полученной от наших спецслужб, работает как минимум еще несколько десятков российских агентов.

Чешское государство с этим никак особенно не борется, хотя в задачи Службы информации и безопасности (BIS) входит следить и задерживать агентов. С поличным было схвачено лишь несколько из них, и чешские действия всегда вызывали аналогичную реакцию России. Когда в 2010 году из Чехии выслали российского корреспондента « Парламентской газеты », Москва не продлила визу корреспонденту Чешского телевидения в России Йозефу Паздерке (сегодня он работает на Aktuálně.cz). Когда из Чехии выслали российского журналиста Леонида Свиридова , Москву пришлось оставить корреспонденту Чешского телевидения Яну Молачеку (он тоже работает на Aktuálně.cz внештатно).

Высланных или иным образом изгнанных российских агентов можно насчитать совсем немного. И тем не менее спецслужбы подтверждают, что они активизируются, а деятельность расширяется.

Тогда почему высылка вызывает такие сомнения? Россияне ответят тем же: они вышлют наших людей. При этом стоит задуматься, а какую вообще роль играет наше посольство в Москве?

О чешском после Владимире Ремеке, бывшем космонавте, который завершил свою работу в феврале и ушел на пенсию, мы практически ничего не слышали. Приезжая с визитом в Россию, президент Милош Земан якобы избегал встреч с Ремеком, и послом Земана в России, скорее, является советник Мартин Неедлы, связанный с россиянами. Новый посол в Москве пока не назначен. Так что ответные меры, вероятнее всего, будут для нас безболезненными, но зато союзники поймут, что мы на их, а не на российской стороне.

Еще одна причина сомнений — Земан, который, несомненно, не хочет, чтобы российских дипломатов высылали. Его интересы противостоят интересам Чехии, которой нужно укрепить свою сильно пошатнувшуюся позицию в Европейском Союзе.

Можно найти и третью причину: важно выслать «правильных» людей. Для общественности и союзников все это, прежде всего, символический жест. Они не знают, кто шпионит, а кто нет. Однако россияне будут внимательно следить за тем, известно ли нам, кто является агентом их военной разведки и других спецслужб, а также насколько важную роль тот или иной человек играет в шпионаже. Известно ли это службе BIS и военным спецслужбам?

Чехии следует, нужно, она просто обязана поддержать шаг Великобритании. Для нас это жизненно важно. Ведь, как сказал Бабиш, «мы не должны позволить России расколоть наше единство». Мы должны сделать это еще и для того, «чтобы нашим детям не было за нас стыдно», как написано на предвыборном плакате Бабиша и Сропницкого.