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Награждение лучших специалистов местного самоуправления Подмосковья перенесли на 30 марта
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Награждение лучших специалистов местного самоуправления Подмосковья перенесли на 30 марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье перенесли на 30 марта церемонию награждения лучших специалистов местного самоуправления 2017 года из-за трагедии в торговом центре в Кемерове, говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований.
«В связи с трагедией в Кемерове церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области», запланированная на вторник 27 марта, переносится на 30 марта», — говорится в сообщении.
В прошлом году на конкурс было подано около 60 заявок от муниципальных образований Московской области. Наиболее активными оказались городской округ Ивантеевка, направивший на конкурс семь номинантов, и Клинский район (ныне — городской округ Клин), заявивший на конкурс шесть участников.
Наиболее востребованными оказались три номинации — «Социальная сфера» (17 заявок), «Градостроительство, архитектура, землепользование и строительство» и «Организационное, правовое и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (по восемь заявок в каждой номинации).
В Кемеровской области 25 марта объявили режим ЧС в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, на данный момент подтверждена гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились 44 человека, из них 10 остаются в стационаре.
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