Награждение лучших специалистов местного самоуправления Подмосковья перенесли на 30 марта

Подмосковье перенесли на 30 марта церемонию награждения лучших специалистов местного самоуправления 2017 года из-за трагедии в торговом центре в Кемерове , говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований.

«В связи с трагедией в Кемерове церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области», запланированная на вторник 27 марта, переносится на 30 марта», — говорится в сообщении.

В прошлом году на конкурс было подано около 60 заявок от муниципальных образований Московской области. Наиболее активными оказались городской округ Ивантеевка , направивший на конкурс семь номинантов, и Клинский район (ныне — городской округ Клин ), заявивший на конкурс шесть участников.

Наиболее востребованными оказались три номинации — «Социальная сфера» (17 заявок), «Градостроительство, архитектура, землепользование и строительство» и «Организационное, правовое и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (по восемь заявок в каждой номинации).