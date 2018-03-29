Более 400 аттракционов будут работать в парках Подмосковья в летнем сезоне

Более 400 аттракционов и свыше 50 кинотеатров под открытым небом будут работать в парках Подмосковья в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

«Гостей ждет: более 400 аттракционов, что почти на 50 больше, чем в прошлом году, 55 площадок для занятий воркаутом и 18 — для занятий скейтбордом, девять веревочных парков, 11 аттракционов «Колесо обозрения», а также 149 летних кафе и мобильных точек общественного питания, 10 лодочных станций», — говорится в сообщении.

Кроме того, с мая и до конца сентября пройдет серия показов фильмов в кинотеатрах под открытым небом.