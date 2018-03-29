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Более 400 аттракционов будут работать в парках Подмосковья в летнем сезоне
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Более 400 аттракционов будут работать в парках Подмосковья в летнем сезоне 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 400 аттракционов и свыше 50 кинотеатров под открытым небом будут работать в парках Подмосковья в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.
«Гостей ждет: более 400 аттракционов, что почти на 50 больше, чем в прошлом году, 55 площадок для занятий воркаутом и 18 — для занятий скейтбордом, девять веревочных парков, 11 аттракционов «Колесо обозрения», а также 149 летних кафе и мобильных точек общественного питания, 10 лодочных станций», — говорится в сообщении.
Кроме того, с мая и до конца сентября пройдет серия показов фильмов в кинотеатрах под открытым небом.
«Для жителей и гостей Подмосковья продолжится реализация полюбившегося проекта «Летний кинотеатр». В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок (в 2017 г. — 45 парковых площадок)», — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой. Как ожидается, в этом году бесплатные кинопоказы в рамках проекта посетят около 65 тыс. зрителей, в прошлом году их посетили более 50 тыс. человек, добавила министр.
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