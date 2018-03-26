Ещё
Петров рассказал, как повысить качество обучения медиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петров рассказал, как повысить качество обучения медиков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Порядок использования тел умерших в учебных и научных целях нужно упростить. Такое мнение в ходе «круглого стола» высказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Анатолий Петров.
«Во всём мире уже много лет обучение наиболее тонким хирургическим методикам происходит на телах умерших, — отметил депутат. — Тело умершего человека на всём протяжении истории медицины было идеальной моделью для обучения студентов и объектом научных исследований».
Между тем в настоящее время в России использовать тела умерших для обучения и науки можно только при наличии прижизненного волеизъявления, а также в случаях, когда тело не было востребовано. Участники «круглого стола» рекомендовали Минздраву рассмотреть возможность установления презумпции согласия «в целях осуществления учебной и научной деятельности в связи со смертью человека».
«Несмотря на широкие возможности, предусмотренные федеральными законами, на практике подзаконные акты действуют лишь для невостребованных тел умерших от ненасильственных причин, доставленных в судебно-медицинские морги и с установленной личностью, число которых ничтожно мало по сравнению с текущими потребностями медицинских вузов. Экспериментальная хирургия и научная деятельность на трупном материале в рамках действующего законодательства на практике неосуществимы», — признал Анатолий Петров.
Парламентская газета: последние новости
Британия создаёт антироссийскую коалицию Мусорный кризис не только в Волоколамске Мэй утверждает о наличии у России намерения и мотива отравить Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом105
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня11
Новый антироссийский шаг180
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»173
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы367
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение