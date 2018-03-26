Петров рассказал, как повысить качество обучения медиков

Порядок использования тел умерших в учебных и научных целях нужно упростить. Такое мнение в ходе «круглого стола» высказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Анатолий Петров

«Во всём мире уже много лет обучение наиболее тонким хирургическим методикам происходит на телах умерших, — отметил депутат. — Тело умершего человека на всём протяжении истории медицины было идеальной моделью для обучения студентов и объектом научных исследований».

Между тем в настоящее время в России использовать тела умерших для обучения и науки можно только при наличии прижизненного волеизъявления, а также в случаях, когда тело не было востребовано. Участники «круглого стола» рекомендовали Минздраву рассмотреть возможность установления презумпции согласия «в целях осуществления учебной и научной деятельности в связи со смертью человека».

«Несмотря на широкие возможности, предусмотренные федеральными законами, на практике подзаконные акты действуют лишь для невостребованных тел умерших от ненасильственных причин, доставленных в судебно-медицинские морги и с установленной личностью, число которых ничтожно мало по сравнению с текущими потребностями медицинских вузов. Экспериментальная хирургия и научная деятельность на трупном материале в рамках действующего законодательства на практике неосуществимы», — признал Анатолий Петров.