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Волочкова пустила в пляс после скорби о погибших детях
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Волочкова пустила в пляс после скорби о погибших детях 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и видеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.
На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутником отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют и посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться за нее.
Фанаты возмутились поведением селебрити. Подписчики отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток выкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие.
"Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова все по расписанию — танцы, гулянки, веселье! Естественно, никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы в этой день не выкладывать такие фото— и видеоматериалы, не писать о том, насколько она счастлива, весела и любима", — рассердилась одна из подписчиц селебрити. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.
Напомним, что Dni.Ru уже рассказывали о сообщении, в котором Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре. «Ужасная трагедия в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ… Много погибших детей и взрослых… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)», — подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи. Она отметила, что самое главное — дорожить жизнью и друг другом. Примечательно, что многие пользователи Сети тогда положительно отреагировали на новую публикацию Волочковой.
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