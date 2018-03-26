Волочкова пустила в пляс после скорби о погибших детях

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и видеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.

На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутником отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют и посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться за нее.

Фанаты возмутились поведением селебрити. Подписчики отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток выкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие.

"Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова все по расписанию — танцы, гулянки, веселье! Естественно, никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы в этой день не выкладывать такие фото— и видеоматериалы, не писать о том, насколько она счастлива, весела и любима", — рассердилась одна из подписчиц селебрити. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.