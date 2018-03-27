Жители области проголосовали за благоустройство 151 общественной территории

Жителям губернии предлагалось отдать свои голоса за территории, которые должны быть благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работали 880 пунктов общественного голосования. В бюллетенях можно было выбрать несколько вариантов — итоговый подсчет члены комиссии вели по принципу рейтинга.

В пункты общественного голосования по благоустройству пришли 974 тыс. жителей области — это около 60% от общего числа избирателей.

По итогам голосования более 40% (свыше 150 из 397) общественных территорий будут благоустроены уже в этом году, сообщает правительство Самарской области

Перечень объектов