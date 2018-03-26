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В Самарской области жители проголосовали за благоустройство 151 общественной территории
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В Самарской области жители проголосовали за благоустройство 151 общественной территории 

Волга Ньюс 2 часа назад
Работали 880 пунктов общественного голосования. В бюллетенях можно было выбрать несколько вариантов — итоговый подсчет члены комиссии вели по принципу рейтинга.
В пункты общественного голосования по благоустройству пришли 974 тыс. жителей области — это около 60% от общего числа избирателей.
По итогам голосования более 40% (свыше 150 из 397) общественных территорий будут благоустроены уже в этом году, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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