МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса

МТС объявляет о старте продаж комплексного облачного решения для малого и среднего бизнеса — «МТС Касса» — с бесплатной связью, программным обеспечением и услугами оператора фискальных данных.

Индивидуальные предприниматели и компании из сферы торговли и услуг по новому закону обязаны фиксировать расчеты онлайн. С помощью комплексного решения от МТС они смогут привести существующий бизнес в полное соответствие новым нормам. Онлайн-кассы подходят для наличных или безналичных расчетов с клиентами, отправляют данные о покупках в налоговую в режиме онлайн, контролируют товарооборот, а также могут использоваться для бизнес-аналитики. Стоимость кассы составляет 18 900 рублей, все необходимые сервисы до 1 июля клиенты получат бесплатно. Оборудование можно купить в рассрочку на сайте kassa.mts.ru и в розничной сети МТС.

Коробочный продукт «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем, облачного программного обеспечения, соответствующего требованиям закона, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Для небольших торговых точек и разъездных сотрудников, например, курьеров, представлен компактный базовый мобильный вариант с сенсорным экраном. Для магазинов с высокой проходимостью и клиентов, у которых уже есть часть необходимого оборудования — стационарный аппарат с полноразмерным экраном и отдельно стоящим фискальным регистратором. Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi. Информация хранятся в защищенном облаке, что позволяет предпринимателям контролировать бизнес из любой точки мира.

«Следуя нашей стратегии по предоставлению простых и полезных услуг для бизнеса, мы вывели на рынок универсальное комплексное решение — ни один поставщик сегодня не предлагает бизнесу все компоненты сразу. При этом, мы предоставляем разработанное в России решение по минимальной цене, что стало возможным благодаря мощной IT-экспертизе внутри МТС и синергии с дочерними компаниями: разработчиком облачного программного обеспечения LiteBox и системным интегратором «Энвижн Груп». Партнерство внутри группы открывает практически безграничные возможности для экспансии в области разработки приложений для бизнеса, финансовых услуг и облачных вычислений», — отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев

Использование онлайн-кассы МТС позволяет не только выполнить требования закона, но и быстро провести цифровизацию бизнеса. Владельцы магазинов у дома, киосков, торговых точек на рынке и другие предприниматели получат в свое распоряжение набор современных инструментов для управления продажами: автоматизированное управление закупками, складской учет, анализ остатков, оценку маржинальности отдельных товаров, а также управление программами лояльности.