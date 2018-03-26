Жители Сокольников получили санитарную и гигиеническую помощь

В 2017 году гражданам льготных категорий Сокольников было оказано 850 услуг за счет средств, выделенных из бюджета муниципального округа и 764 услуги за счет бюджета города.

Столичный департамент труда и социальной защиты населения профинансировал комплексную уборку квартир жителей Сокольников 63 раза; помощь по санитарной гигиене была оказана 61 раз, по социальному патронажу — 640 раз.

Выделенные из муниципального бюджета средства, сотрудники социальных служб использовали на оказание населению 245 услуг по комплексной уборке квартир, 255 — по санитарной гигиене и 350 по социальному патронажу.