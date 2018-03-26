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Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД России официально сменил название
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Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД России официально сменил название 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Уважаемые представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций, субъектов, осуществляющих деятельность в сфере безопасности дорожного движения, общественных организаций, средств массовой информации! Убедительно просим вас быть особенно внимательными при оформлении писем и иной документации, адресованных Центру, а также при составлении рабочих документов, связанных с деятельностью нашей научной организации. Указывайте верное название Центра — Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «НЦ БДД МВД России»; ФКУ «Научный центр БДД МВД России»).
Отметим, что смена названия не изменила основных направлений деятельности Центра. Он по-прежнему осуществляет функции головной научной организации Министерства внутренних дел Российской Федерации по проведению и координации исследований причин дорожно-транспортных происшествий, разработок мер по их предупреждению, участию в совершенствовании нормативного правового, информационного-аналитического и технического регулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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