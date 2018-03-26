Еще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет 

@inadenkaЕще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолетСпорные истории с участием знаменитостей в аэропорту продолжаются. Теперь героиней одной из них стала участница «Comedy Woman» Надежда Сысоева (33). Девушку отказались пустить на борт самолета, летевшего по маршруту Москва-Барселона. Аргументировав это тем, что посадка уже завершена. Вместе с Надеждой не пустили еще нескольких пассажиров. Сысоева тут же купила билет на новый рейс, но смогла улететь только шесть часов спустя. А приземлившись в Испании, выяснила, что ее багаж утерян. Впрочем, Надежда решила не расстраиваться по этому поводу. Девушка летела в Барселону на фотосессию и уже поделилась со своими подписчиками первыми кадрами: Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 23 Мар 2018 в 4:24 PDT Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 21 Мар 2018 в 3:47 PDT А тем временем набирает обороты скандал на борту самолета с Любовью Успенской в главной роли. Певица намерена судиться со стюардессой, которая требовала от исполнительницы покинуть борт после того, как та отказалась убрать свою ручную собаку в переноску. Успенская написала на странице в соцсетях: Я ведь летела в тур, могла назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда бы вывели всех пассажиров. Я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала. Это Позор! Я всегда с этой компанией летаю, а тут эта особа, которая без проблем всем алкоголь разливает, а меня почему-то решила обидеть. Читай также о том, что Ксения Бородина помирилась с Ольгой Бузовой спустя год после конфликта.
Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 24 Мар 2018 в 8:50 PDT