Ещё
Еще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет 

Лиза 24 минуты назад
Фото: Лиза
@inadenkaЕще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолетСпорные истории с участием знаменитостей в аэропорту продолжаются. Теперь героиней одной из них стала участница «Comedy Woman» Надежда Сысоева (33). Девушку отказались пустить на борт самолета, летевшего по маршруту Москва-Барселона. Аргументировав это тем, что посадка уже завершена. Вместе с Надеждой не пустили еще нескольких пассажиров. Сысоева тут же купила билет на новый рейс, но смогла улететь только шесть часов спустя. А приземлившись в Испании, выяснила, что ее багаж утерян. Впрочем, Надежда решила не расстраиваться по этому поводу. Девушка летела в Барселону на фотосессию и уже поделилась со своими подписчиками первыми кадрами: Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее  Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 23 Мар 2018 в 4:24 PDT  Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 21 Мар 2018 в 3:47 PDT  А тем временем набирает обороты скандал на борту самолета с Любовью Успенской в главной роли. Певица намерена судиться со стюардессой, которая требовала от исполнительницы покинуть борт после того, как та отказалась убрать свою ручную собаку в переноску. Успенская написала на странице в соцсетях: Я ведь летела в тур, могла назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда бы вывели всех пассажиров. Я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала. Это Позор! Я всегда с этой компанией летаю, а тут эта особа, которая без проблем всем алкоголь разливает, а меня почему-то решила обидеть. Читай также о том, что Ксения Бородина помирилась с Ольгой Бузовой спустя год после конфликта.
Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 24 Мар 2018 в 8:50 PDT
Лиза: последние новости
София Ротару показала, как ее красавец-внук выглядел двадцать лет назад Супруга Олега Газманова раскрыла секрет, как выглядеть на 20 лет моложе Что связывает Елену Летучую и Ингеборгу Дапкунайте?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада308
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы212
Мировые державы объявили доллару бойкот46
17 стран высылают российских дипломатов683
У Украины заканчивается газ80
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение