СУ СК России по Орловской области инициировано производство доследственной проверки о возникших трудностях с водоснабжением у жителей поселка Долгое.
С 10 марта 2018 года из-за промерзания водопровода несколько домов по улице Фролова оказались отрезаны от цивилизации. Жители вынуждены ходить за водой на местный пруд. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава администрации населенного пункта Евгений Жиронкин пообещал одной из семей, что воду будут подвозить, однако снабжение так и не было организовано. По мнению жителей, власти ждут дружной весны, чтобы проблема решилась сама собой. При этом орловцы шутят, что «скоро заквакают», так как воду приходится брать в соседнем пруду.
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Сообщение Орловский СКР начал проверку трудностей водоснабжения появились сначала на РИА 57.