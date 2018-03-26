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Орловский СКР начал проверку трудностей водоснабжения
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Орловский СКР начал проверку трудностей водоснабжения 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области инициировано производство доследственной проверки о возникших трудностях с водоснабжением у жителей поселка Долгое.
С 10 марта 2018 года из-за промерзания водопровода несколько домов по улице Фролова оказались отрезаны от цивилизации. Жители вынуждены ходить за водой на местный пруд. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава администрации населенного пункта Евгений Жиронкин пообещал одной из семей, что воду будут подвозить, однако снабжение так и не было организовано. По мнению жителей, власти ждут дружной весны, чтобы проблема решилась сама собой. При этом орловцы шутят, что «скоро заквакают», так как воду приходится брать в соседнем пруду.
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