45 тыс. предложений о работе представят краевые предприятия

Во всех районах и городах Кубани с 6 по 27 апреля состоятся ярмарки вакансий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Участие в мероприятии примут около 1000 работодателей края. Они представят вакансии в сельском хозяйстве, санаторно-курортной, строительной, медицинской отраслях, в торговле и транспорте, социальной сфере и образовании. Кроме того, участники смогут ознакомиться с вакансиями из банка службы занятости, который насчитывает порядка 45 тысяч предложений о работе.