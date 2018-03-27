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45 тыс. предложений о работе представят краевые предприятия
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45 тыс. предложений о работе представят краевые предприятия 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Во всех районах и городах Кубани с 6 по 27 апреля состоятся ярмарки вакансий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Участие в мероприятии примут около 1000 работодателей края. Они представят вакансии в сельском хозяйстве, санаторно-курортной, строительной, медицинской отраслях, в торговле и транспорте, социальной сфере и образовании. Кроме того, участники смогут ознакомиться с вакансиями из банка службы занятости, который насчитывает порядка 45 тысяч предложений о работе.
В Краснодаре ярмарка вакансий пройдет 13 апреля с 10 до 14 часов в Центральном выставочном зале. В 2017 году участниками «Планета ресурсов» стали 32 тысячи человек и более 900 работодателей. По итогам акции 3,4 тыс. человек успешно трудоустроились.
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