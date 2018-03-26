КАМАЗ и «Металлоинвест» расширяют стратегическое партнерство

КАМАЗ и компания «Металлоинвест» , ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке и один из региональных производителей высококачественной стали, провели второй координационный совет. На встрече было принято решение о расширении стратегического партнерства по поставкам высококачественного стального проката (SBQ).

Встреча делегаций компаний во главе с заместителем генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» Рустамом Шамсутдиновым и первым заместителем генерального директора — коммерческим директором УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым состоялась на Оскольском электрометаллургическом комбинате — ведущем поставщике высококачественного стального проката на автозавод.

Стороны договорились о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия в сфере поставок SBQ, в том числе о создании складских запасов востребованного КАМАЗом сортамента и переходе на электронный документооборот. Также приняты решения об освоении КАМАЗом новых марок стали производства ОЭМК. Компании договорились о проведении совместных испытаний и поставках опытных партий.

В 2017 году ОЭМК отгрузил партнеру почти 50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объем поставок в 2018 году прогнозируется не ниже этого уровня.

«Мы в очередной раз убедились в высоком уровне производства и качества продукции ОЭМК, — отметил Рустам Шамсутдинов. — Наши грузовики непобедимы на ралли-марафоне «Дакар» в том числе благодаря высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи специалистов КАМАЗа и «Металлоинвеста» в рамках координационных советов помогают нам расширять линейку заказов, совершенствовать логистические схемы, решать технические вопросы. В частности, мы договорились обеспечивать складские запасы металла, переходить на электронный документооборот. Совместно с партнерами и поставщиками КАМАЗ обеспечивает постоянный рост качества выпускаемых автомобилей и комплектующих».

«За многолетнюю историю сотрудничества ОЭМК поставил на КАМАЗ более полумиллиона тонн высококачественной стали, — заявил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — В том числе мы производим поставки металлопроката для изготовления коробок передач. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идет процедура одобрения германской ZF — партнером КАМАЗа по выпуску коробок передач — производства проката из стали марки ZF7B».

В ноябре 2017 года «Металлоинвест» и КАМАЗ подписали трехлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объеме до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется на предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля — валов двигателей и коробок передач, шестерен, зубчатых колес, деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин амортизаторов.