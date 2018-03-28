Первый заместитель Генерального прокурора РФ поручил организовать проверки в торговых центрах России 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Особое внимание прокурорам поручено обратить на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.
Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.
Стоит отметить, что к проверкам торговых центров в Приморье подключатся депутаты Законодательного Собрания. Об этом заявил спикер приморского парламента Александр Ролик.
Ранеее PRIMPRESS ранее сообщал о том, что МЧС по Приморскому краю работает в штатном режиме и не имеет права без особых указаний осуществлять внеплановые проверки.