Первый заместитель Генерального прокурора РФ поручил организовать проверки в торговых центрах России

Особое внимание прокурорам поручено обратить на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

Стоит отметить, что к проверкам торговых центров в Приморье подключатся депутаты Законодательного Собрания. Об этом заявил спикер приморского парламента Александр Ролик