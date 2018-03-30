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Получателям социальных услуг Бутырского района расскажут о правилах оплаты капремонта
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Получателям социальных услуг Бутырского района расскажут о правилах оплаты капремонта 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Посетителям филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» расскажут о правилах оплаты капитального ремонта. Всех желающих ждут 2 апреля.
— Мероприятие проведет представитель управы Бутырского района. Посетители узнают, что входит в понятие «капремонт», обязательно ли его оплачивать и кто может быть освобожден от взносов, — сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева.
Начало в 12.00. Напомним, центр соцобслуживания Бутырского района расположен по адресу Огородный проезд, д. 21. Вход свободный. (то)
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