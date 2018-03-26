Ещё
62 жалобы на некачественные туристские услуги поступили в управление Роспотребнадзора в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

62 жалобы на некачественные туристские услуги поступили в управление Роспотребнадзора в 2017 году 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Это следует из результатов надзора за оказанием туристских услуг, опубликованных ведомством.
Причины обращений — ненадлежащее качество услуг, изменение сроков оказания услуг, не предоставление полной и достоверной информации, предусмотренной законодательством, при заключении договора, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, отказ в возврате денежных средств за не оказанные услуги.
Управлением Роспотребнадзора принимались меры административного воздействия в рамках установленных полномочий, в результате чего было выдано 2 представления об устранении причин, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафных санкций на сумму 15 т. р., вынесено 6 предупреждений, 2 дела об административном правонарушении направлены в суд.
Newsroom24: последние новости
ВМЗ закрыл самую большую в России мартеновскую печь 1,2 млн рублей потратит Нижегородская область на рекламу ЧМ-2018 в интернете и на телевидении Роспотребнадзор наказал нижегородские гостиницы за завышение цен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада308
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы212
Мировые державы объявили доллару бойкот46
17 стран высылают российских дипломатов683
У Украины заканчивается газ80
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение