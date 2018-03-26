62 жалобы на некачественные туристские услуги поступили в управление Роспотребнадзора в 2017 году 

Это следует из результатов надзора за оказанием туристских услуг, опубликованных ведомством.
Причины обращений — ненадлежащее качество услуг, изменение сроков оказания услуг, не предоставление полной и достоверной информации, предусмотренной законодательством, при заключении договора, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, отказ в возврате денежных средств за не оказанные услуги.
Управлением Роспотребнадзора принимались меры административного воздействия в рамках установленных полномочий, в результате чего было выдано 2 представления об устранении причин, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафных санкций на сумму 15 т. р., вынесено 6 предупреждений, 2 дела об административном правонарушении направлены в суд.