62 жалобы на некачественные туристские услуги поступили в управление Роспотребнадзора в 2017 году

Это следует из результатов надзора за оказанием туристских услуг, опубликованных ведомством.

Причины обращений — ненадлежащее качество услуг, изменение сроков оказания услуг, не предоставление полной и достоверной информации, предусмотренной законодательством, при заключении договора, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, отказ в возврате денежных средств за не оказанные услуги.