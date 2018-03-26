ФАС не будет заводить дело на аэропорт «Внуково» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не будет заводить дело в отношении администрации аэропорта «Внуково».
Как отмечается в сообщении ведомства, «воздушная гавань успешно выполняет выдвинутые ему поведенческие требования по организации доступа такси на первую линию». Но в ФАС подчеркивают, что будут следить за ситуацией.
На прошлой неделе ФАС возбудила дела в отношении "Домодедово" и Шереметьево. Администрация последней воздушной гавани отчиталась о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам, посчитали в ФАС.