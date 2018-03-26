Ещё
ФАС не будет заводить дело на аэропорт «Внуково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС не будет заводить дело на аэропорт «Внуково» 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не будет заводить дело в отношении администрации аэропорта «Внуково».
Как отмечается в сообщении ведомства, «воздушная гавань успешно выполняет выдвинутые ему поведенческие требования по организации доступа такси на первую линию». Но в ФАС подчеркивают, что будут следить за ситуацией.
На прошлой неделе ФАС возбудила дела в отношении "Домодедово" и Шереметьево. Администрация последней воздушной гавани отчиталась о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам, посчитали в ФАС.
Российская Газета: последние новости
Сергей Мавроди оставил более миллиарда рублей долгов Собянин открыл городок Росгвардии Во Франции задержан пособник террориста по делу о нападении в коммуне Треб
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы261
В МИД РФ отреагировали на решение Запада339
Мировые державы объявили доллару бойкот54
17 стран высылают российских дипломатов713
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»63
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение