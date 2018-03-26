В библиотеке вблизи Бутырского района вспомнят Максима Горького

Посетители библиотеки № 23, расположенной неподалеку от Бутырского района, вспомнят Максима Горького. Беседа под названием «Заложник своей судьбы» состоится здесь в среду, 28 марта.

— Мероприятие пройдет в рамках проекта мемориальной деятельности «Неизвестный Максим Горький». Гости порассуждают о жизни писателя и вспомнят его самые известные произведения, — сообщили в учреждении культуры.

Начало в 14.00. Напомним, библиотека № 23 находится по адресу: ул. Тимирязевская, д.17, корп. 1. Вход свободный. (то)