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В библиотеке вблизи Бутырского района вспомнят Максима Горького
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В библиотеке вблизи Бутырского района вспомнят Максима Горького 

Управа Бутырского района города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Посетители библиотеки № 23, расположенной неподалеку от Бутырского района, вспомнят Максима Горького. Беседа под названием «Заложник своей судьбы» состоится здесь в среду, 28 марта.
— Мероприятие пройдет в рамках проекта мемориальной деятельности «Неизвестный Максим Горький». Гости порассуждают о жизни писателя и вспомнят его самые известные произведения, — сообщили в учреждении культуры.
Начало в 14.00. Напомним, библиотека № 23 находится по адресу: ул. Тимирязевская, д.17, корп. 1. Вход свободный. (то)
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