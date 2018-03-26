Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком в Огородном проезде 

Стойку с дорожным знаком, расположенную в Огородном проезде вблизи Останкинского мясоперерабатывающего комбината, развернули в нормативное положение коммунальные службы. С соответствующей просьбой местный житель обратился на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— Стойка с дорожным знаком «Остановка запрещена» развернута в нормативное положение и закреплена, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)