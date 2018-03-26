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ФНС дала свежие разъяснения по заполнению декларации по налогу на прибыль
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ФНС дала свежие разъяснения по заполнению декларации по налогу на прибыль 

Время бухгалтера 38 минут назад
На этот раз ведомство рассказало, как отразить в прибыльной отчетности проценты по облигациям. До внесения корректив действую форму декларации, ФНС рекомендует 15-процентный налог с процентов по рублевым облигациям, которые эмитированы с 01.01.2017 по 31.12.2021 прописывать в Листе 4 формы с кодом дохода «1».
Согласно Приказу Минфина от 09.06.2017 № 87н с начала наступившего года налог с указанных доходов уплачивается на КБК 182 1 01 01090 01 1000 110. Данный код нужно отразить в подразделе 1.3 раздела 1 с кодом платежа «3» налоговой декларации. Этот КБК применяется и для уплаты налога за минувший год. Фискалы отметили, что НК РФ предусмотрены специальные сроки уплаты «прибыльного» только с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Значит, обязательный платеж с указанных выше облигаций нужно переводить в бюджет в общем порядке.
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