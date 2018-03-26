Новые путепроводы, развязки и въезды: как изменится дорожная инфраструктура Подмосковья в 2018 году

Это — лишь часть объектов, которые должны улучшить дорожную инфраструктуру региона и облегчить жизнь подмосковным автомобилистам в ближайшем будущем.

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Благоустройство въездов

Облагородить въезды в 24 города Московской области до конца 2018 года Воробьев поручил во время ежегодного обращения к жителям региона 14 февраля. Губернатор отметил, что часто именно от въезда — красивой остановки, цветника, стелы и пр. складывается первое и самое сильное впечатление о городе.

Так, на территориях вблизи с границами населенных пунктов планируется провести работы по озеленению, возвести или реконструировать стелы, установить фонари, рассказали в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. Все работы планируется завершить к 1 июня.

В том числе, работы по благоустройству въездов пройдут в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018.

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«С важностью обустройства въездов в подмосковные города сложно поспорить: действительно приятно, когда тебя встречают красивым оформлением. Но еще больше на имидж города влияют хороший асфальт, грамотная разметка и исправные светофоры», — отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов

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Новые развязки

Также до конца 2018 года в Подмосковье планируется сдать в эксплуатацию три крупных дорожных объекта, которые должны облегчить жизнь автомобилистам. Это путепровод в Домодедове, а также развязки на Волоколамском шоссе в Красногорске и в Жуковском.

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, решения по строительству дорожных объектов индивидуальные, так как рельеф местности везде разный, при этом строители все сдадут в срок.

В частности, путепровод на улице Гагарина в Домодедове пройдет через Каширское шоссе и пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Он свяжет крупные промышленные предприятия с центром Домодедова и улучшит транспортную доступность прилегающих районов.

Многоуровневая транспортная развязка появится на Волоколамском шоссе в Красногорске. Она будет включать в себя путепровод через железнодорожные пути Рижского направления, путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, мост через реку Баньку, а также разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе и три пешеходных перехода. Таким образом, пропускная способность пересечения Волоколамского и Ильинского шоссе должна возрасти с нынешних 50 до 100 тысяч автомобилей в сутки.

Что касается Жуковского, то там новая развязка появится на пересечении подъезда к городу с федеральной трассы М-5 «Урал» в районе ЛИИ имени М. Громова, и улицы Кооперативной.

В 2019 году также ожидается открытие трех крупных транспортных объектов: мост через Волгу в Дубне, путепровод в Реутове и эстакада в Балашихе

Наиболее ожидаемым из них станет двухкилометровый четырехполосный мост в Дубне, который свяжет два берега Волги.

Пропускная способность переправы составит почти 25 тысяч автомобилей; на нем также обустроят тротуары для пешеходов и остановки общественного транспорта.

Следующий крупный проект — путепровод в Реутове — станет продолжением дороги от ТРЦ «Реутов Парк» до Юбилейного проспекта. Затем ее поднимут над железной дорогой и выведут на Транспортную улицу в промзоне. Таким образом, новый путепровод свяжет две части города Реутов, а также Горьковское шоссе с Носовихинским. Как считают чиновники, запуск проекта должен повысить экономический потенциал всего города.

Наконец, в Балашихе должны запустить движение по Салтыковской эстакаде через Горьковское направление железной дороги. Новый путепровод призван разгрузить движение на шоссе Ильича и Разинском шоссе.

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Первые платные путепроводы

Во втором полугодии 2018 года в Московской области планируют начать строительство двух платных путепроводов, которые позволят водителям избежать пробок на переездах. Один из них возведут в селе Саввинская Слобода в Одинцовском районе, второй — в районе платформы «Акулово» Наро-Фоминского городского округа. Ввести в строй оба объекта планируется в 2019 году, рассказал РИАМО гендиректор компании «Подмосковная платная дорога» (ППД) Вадим Коваленко.

Оба проекта реализуют за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. По условиям концессионных соглашений, после завершения строительства путепроводы будут переданы в собственность Подмосковье, а проезд по ним сделают платным.

«Строительство путепроводов в этих местах обусловлено социальными факторами, в первую очередь, сложностью транспортной ситуации», — отметили в пресс-службе ППД.

Новый путепровод вблизи платформы «Акулово» обеспечит прямое сообщение между населенным пунктом Кубинка и Наро-Фоминском и между автодорогами М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». Путепровод в Саввинской Слободе облегчит проезд между Звенигородом и Рузой и между дорогами федерального назначения А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо».

«Если в платных путепроводах или дорогах есть потребность у автомобилистов — их нужно строить и брать за проезд разумную плату. Главное, чтобы объект был построен с нуля», — считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел

В ППД надеются, что платные путепроводы позволят автомобилистам сэкономить время и деньги за счет снижения потребления бензина, износа шин и расходов на ремонт и техобслуживание машин. Дорожники также отмечают, что новые путепроводы не только улучшат ситуацию на дорогах Подмосковья, но и уменьшат риск ДТП.

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