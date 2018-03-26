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Дороги и тротуары района Якиманка уберут после зимы
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Дороги и тротуары района Якиманка уберут после зимы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В уборке дорог и тротуаров района Якиманка в период с 1 по 30 апреля задействуют более десяти единиц техники.
— К этой работе запланировано привлечь три погрузчика, четыре самосвала, четыре трактора с бочками для полива, универсальную коммунально-дорожную поливомоечную машину, — перечислила глава управы района Якиманка Елена Макарова.
Она добавила, что после зимнего периода специалисты проведут четырехкратную промывку дворов, проезжей части и тротуаров. К работам привлекут около 100 человек.
Выполнение запланированных мероприятий зависит от погодных условий, подчеркнула Елена Макарова.
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