Дороги и тротуары района Якиманка уберут после зимы

В уборке дорог и тротуаров района Якиманка в период с 1 по 30 апреля задействуют более десяти единиц техники.

— К этой работе запланировано привлечь три погрузчика, четыре самосвала, четыре трактора с бочками для полива, универсальную коммунально-дорожную поливомоечную машину, — перечислила глава управы района Якиманка Елена Макарова

Она добавила, что после зимнего периода специалисты проведут четырехкратную промывку дворов, проезжей части и тротуаров. К работам привлекут около 100 человек.

Выполнение запланированных мероприятий зависит от погодных условий, подчеркнула Елена Макарова.