Восемь любопытных фактов о Горьком

28 марта отмечается 150-летие со дня рождения Максима Горького. Специально к юбилею «буревестника революции» ИА «В городе N» собрало любопытные и малоизвестные факты из жизни писателя.

Трудный подросток

Отношения будущего писателя с одноклассниками не складывались. Они дразнили его и жаловались, что от него «разит помойкой». Проучившись всего два года, подросток, не выдержав издевательств, бросил школу. Некоторое время он скитался по улицам Нижнего Новгорода, где получил прозвище Башлык.

Сохранился похвальный лист Алексея Пешкова из Нижегородского слободского кунавинского начального училища, где получала образование городская беднота. Вместе со своими именем и фамилией он вписал кличку Башлык, а вместо подписи на похвальном листе написал «Наше свинское кунавинское».

Имел проблемы с законом

Впечатленный расстрелом мирной демонстрации в Санкт-Петербурге во время «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года Максим Горький написал воззвание с призывом к свержению царя. За что его посадили в Петропавловскую крепость. Однако благодаря заступничеству иностранных и российских интеллигентов, в том числе Льва Толстого , уже через месяц Горького освободили. Но при условии, что писатель будет жить в Риге.

Писал с ошибками и не знал иностранных языков

Горький был эрудитом, одним из самых образованных людей своей эпохи. Однако в текстах допускал ошибки. На помощь писателю приходила его супруга Екатерина Пешкова (урожденная Волжина), которая трудилась корректором в «Самарской газете».

Не смог освоить Горький и ни одного иностранного языка. При этом за рубежом Горький прожил в общей сложности 18 лет, из них 15 лет — в Италии

Несостоявшийся лауреат

Пять раз Горький был номинирован на Нобелевскую премию: в 1918-м, 1923-м, 1928-м, 1930-м и 1933-м годах. В последний раз в гонке за престижную награду Горького обошел Иван Бунин . Премия была вручена автору «Темных аллей» с формулировкой «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

Мечтал организовать крестьянское сообщество

В молодости Алексей Пешков был очарован идеями Льва Толстого и мечтал организовать крестьянское сообщество. Он отправился в Ясную поляну за советом к знаменитому писателю. Однако Толстой не принял Пешкова и тот ни с чем вернулся в Нижний Новгород. Причем добираться до родного города ему пришлось в вагоне для скота.

Встреча состоялась только 13 января 1900 года в Хамовниках, после чего Толстой записал в дневнике: «Настоящий человек из народа».

Однако позже он делал критические замечания в адрес произведений Горького, в частности, что мужики у него разговаривают чересчур умно, не так, как в жизни. «Горький ходит, смотрит и обо всем докладывает своему собственному Богу, а Бог у него урод, вроде лешего или водяного деревенских баб», — говорил Толстой.

Вставал на защиту гонимых писателей

Горький активно поддерживал большевиков и тяжело переживал поражение первой русской революции в 1905 году. Но к революциям в 1917 году относя скептически.

«Радоваться мне нечему, пролетариат ничего и никого не победил. Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели», — писал Горький в статье «Несвоевременные мысли», опубликованной в журнале «Новая жизнь».

В 1919 году, когда в СССР свирепствовал голод, Горький организовал издательство «Всемирная литература», давая возможность советским писателям зарабатывать на кусок хлеба. А позже он стал инициатором создания Союза писателей СССР (оно появилось лишь в 1934 году), который также был ориентирован на помощь пишущей братии.

Самый богатый и издаваемый писатель

Описывая жизнь бедняков, бывший бродяга Башлык стал очень обеспеченным человеком. «К Горькому липнут деньги», — говорил писатель и переводчик Борис Зайцев

И писатель, не стесняясь, пользовался этим. Несмотря на голод по всей стране, он вел богемный образ жизни.

Кроме того, он коллекционировал картины и оружие. В Нижегородском художественном музее представлены две монографические коллекции Рериха и Кустодиева, подаренные музею писателем.

Да и власти баловали автора «Песни буревестника». Когда в 1932 году он вернулся на родину, писателю предоставили особняк Степана Рябушинского в центре Москвы , а также дачи в Горках и Крыму

Даже после смерти книги Горького приносят немало прибыли. По количеству выпущенных экземпляров он уступает только Пушкину и Толстому. За 80 лет, что прошли после смерти писателя, было выпущено порядка 250 миллионов книг с его произведениями.

Имел подражателей

Популярность Горького привела к тому, что молодые литераторы начали подражать писателю не только в выборе тем и героев, но и внешне. В моду вошли крылатки, широкополые шляпы, а также свойственный Горькому окающий говор. Даже известные писатели Иван Бунин и Леонид Андреев подражали его манере одеваться.

Напомним, II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 31 марта.