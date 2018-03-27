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Минтруд подтвердил рассмотрение вопроса о введении досрочных пенсий школьным психологам
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Минтруд подтвердил рассмотрение вопроса о введении досрочных пенсий школьным психологам 

Rambler News Service 3 часа назад
Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложение «Единой России» о введении досрочного пенсионного обеспечения педагогов-психологов. Об этом RNS сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предложение рассматривается в установленном порядке», — сообщили в Минтруде.
Ранее сегодня пресс-служба «Единой России» сообщила, что Минобрнауки и Минтруд готовы рассмотреть их предложение о предоставлении права на досрочные пенсии педагогам-психологам.
В Минтруде напомнили о том, что на данный момент право на досрочную пенсию имеют лишь те педагоги-психологи, которые проработали в узкоспециализированных образовательных учреждениях определенных типов: для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся с отклонениями в развитии, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и в учреждениях социального обслуживания. Вопросы досрочного пенсионного обеспечения педагогов-психологов неоднократно рассматривались Конституционным Судом РФ, указали в пресс-службе министерства.
«Конституционным Судом РФ было отмечено, что в действующей системе пенсионного обеспечения установление для указанной категории лиц льготных условий приобретения права на трудовую пенсию по старости направлено, главным образом, на защиту от риска утраты профессиональной трудоспособности ранее достижения общего пенсионного возраста. Поэтому право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости связывается не с любой работой в образовательных учреждениях, а лишь с такой, при выполнении которой организм работника подвергается неблагоприятному воздействию различного рода факторов, обусловленных спецификой и характером профессиональной деятельности; при этом учитываются также и различия в характере труда, функциональных обязанностях лиц, работающих на разных должностях», — уточнили в пресс-службе Минтруда.
В Минтруде также напомнили, что закон «О страховых пенсиях» определил, что право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют все лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от возраста.
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