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В Сети обсуждают новый роман Димы Билана
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В Сети обсуждают новый роман Димы Билана 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Личная жизнь Димы Билана не дает покоя поклонникам. Певцу часто приписывают очередной роман и прочат в невесты известных исполнительниц или моделей. Однако Дима предпочитает скрывать подробности своих отношений, поэтому свежее фото с девушкой так взбудоражило его фанатов.
Многие тут же узнали на снимке экс-участницу «Голоса» Юлию Терещенко. Да и сам Дима развеял любые сомнения по поводу личности красавицы: «Юль! Ну рад был повидаться!».
Тем не менее некоторые фолловеры Билана сочли, что Дима и Юлия уж слишком нежно обнимаются. «Так же хочется прижаться», «Какая пара!», «Я тоже хочу выглядеть такой счастливой», — написали они. А как вам кажется, певцы действительно вместе или просто дружат?
Фото: Instagram
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