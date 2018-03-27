В Сети обсуждают новый роман Димы Билана

Личная жизнь Димы Билана не дает покоя поклонникам. Певцу часто приписывают очередной роман и прочат в невесты известных исполнительниц или моделей. Однако Дима предпочитает скрывать подробности своих отношений, поэтому свежее фото с девушкой так взбудоражило его фанатов.

Многие тут же узнали на снимке экс-участницу «Голоса» Юлию Терещенко . Да и сам Дима развеял любые сомнения по поводу личности красавицы: «Юль! Ну рад был повидаться!».

Тем не менее некоторые фолловеры Билана сочли, что Дима и Юлия уж слишком нежно обнимаются. «Так же хочется прижаться», «Какая пара!», «Я тоже хочу выглядеть такой счастливой», — написали они. А как вам кажется, певцы действительно вместе или просто дружат?

Фото: Instagram