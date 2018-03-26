Большие перемены в личной жизни Димы Билана

Очередной причиной для пересудов среди фанатов Дмитрия Билана стали загадочные снимки с юной красоткой опубликованные на официальной странице певца в Instagram. На фотографиях Билан с загадочной улыбкой нежно прижимает барышню.

Личная жизнь Димы не дает покоя поклонникам. Ему очень часто приписывают различные романы: пророчат в невесты певиц и супермоделей или распускают слухи о возможных нетрадиционных взглядах певца. Но, не смотря на шумиху вокруг звездной персоны, подробности существования артиста вне сцены остаются тайной за семью печатями. Поэтому фотографии с прекрасной девушкой сразу взбудоражили фанатов певца.

Поклонники сразу узнали в молодой прелестнице участницу проекта «Голос. 1 сезон» Юлию Терещенко . Любые сомнения по поводу личности барышни развеял и сам Дмитрий. «Юль! Ну рад был тебя повидать!», — подписал фото Билан.

Подписчики, увидев совместные фото парочки сразу заподозрили интрижку, от своих же догадок фанаты очень обрадовались, а кто-то даже позавидовал певцам. «Так же хочется прижаться»; «Какая пара!»; «Я тоже хочу выглядеть такой счастливой», — восхищались пользователи соцсети.

Добавим, что некоторые посчитали, что певец выглядит несчастным рядом с Юлией. «Глаза зеркало души— а в глазах печаль. все можно исправить не горюйте Дима мы ваши поклонники. Красноярск »; «Дмитрий, у Вас такая печаль в глазах… Вас что-то тревожит?»; «Глаза у вас уставшие», — недоумевали фанаты.