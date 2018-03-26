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Большие перемены в личной жизни Димы Билана
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Большие перемены в личной жизни Димы Билана 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
Очередной причиной для пересудов среди фанатов Дмитрия Билана стали загадочные снимки с юной красоткой опубликованные на официальной странице певца в Instagram. На фотографиях Билан с загадочной улыбкой нежно прижимает барышню.
Личная жизнь Димы не дает покоя поклонникам. Ему очень часто приписывают различные романы: пророчат в невесты певиц и супермоделей или распускают слухи о возможных нетрадиционных взглядах певца. Но, не смотря на шумиху вокруг звездной персоны, подробности существования артиста вне сцены остаются тайной за семью печатями. Поэтому фотографии с прекрасной девушкой сразу взбудоражили фанатов певца.
Поклонники сразу узнали в молодой прелестнице участницу проекта «Голос. 1 сезон» Юлию Терещенко. Любые сомнения по поводу личности барышни развеял и сам Дмитрий. «Юль! Ну рад был тебя повидать!», — подписал фото Билан.
Подписчики, увидев совместные фото парочки сразу заподозрили интрижку, от своих же догадок фанаты очень обрадовались, а кто-то даже позавидовал певцам. «Так же хочется прижаться»; «Какая пара!»; «Я тоже хочу выглядеть такой счастливой», — восхищались пользователи соцсети.
Добавим, что некоторые посчитали, что певец выглядит несчастным рядом с Юлией. «Глаза зеркало души— а в глазах печаль. все можно исправить не горюйте Дима мы ваши поклонники. Красноярск»; «Дмитрий, у Вас такая печаль в глазах… Вас что-то тревожит?»; «Глаза у вас уставшие», — недоумевали фанаты.
Артисты знакомы с 2012 года. Юлия стала участницей «Голоса», во время слепых прослушиваний она исполнила выбрала песню «Мир без любимого». Тогда к участнице шоу повернулись сразу два члена жюри — сначала Дима Билан, а потом Леонид Агутин. Девушка сказала Агутину, что восхищена его творчеством и хотела бы у него многому научиться, однако выбрала Дмитрия Билана, объяснив этот тем, что он все-таки повернулся первым. С тех пор звезд связывает нежная дружба, которая, возможно, уже переросла во нечто большее.
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