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План по ремонту парковок рассмотрят в районе Замоскворечье
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План по ремонту парковок рассмотрят в районе Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представители управы района Замоскворечье составили план по благоустройству территорий в 2018 году, в который включен ремонт асфальтобетонного покрытия парковок. Об этом 26 марта рассказал начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Бородзич.
— Пока назвать конкретные адреса нельзя, они еще не утверждены. Но ряд парковок нуждается в ремонте асфальта. Что касается увеличения количества машино-мест в районе, в этом году такое не планируется, — проинформировал Михаил Бородзич.
Он отметил, что общая площадь, занимаемая парковками в Замоскворечье, составляет более 25 тысяч квадратных метров. При этом в пределах Садового кольца организовано 706 машино-мест, а за его территорией — еще 901. Кроме того, к услугам москвичей предоставлено 40 платных городских парковок. Из них 23 находятся в пределах Садового кольца.
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