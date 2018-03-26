План по ремонту парковок рассмотрят в районе Замоскворечье

Представители управы района Замоскворечье составили план по благоустройству территорий в 2018 году, в который включен ремонт асфальтобетонного покрытия парковок. Об этом 26 марта рассказал начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Бородзич.

— Пока назвать конкретные адреса нельзя, они еще не утверждены. Но ряд парковок нуждается в ремонте асфальта. Что касается увеличения количества машино-мест в районе, в этом году такое не планируется, — проинформировал Михаил Бородзич.

Он отметил, что общая площадь, занимаемая парковками в Замоскворечье, составляет более 25 тысяч квадратных метров. При этом в пределах Садового кольца организовано 706 машино-мест, а за его территорией — еще 901. Кроме того, к услугам москвичей предоставлено 40 платных городских парковок. Из них 23 находятся в пределах Садового кольца.