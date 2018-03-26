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Эксперт призвал заняться централизацией патолого-анатомической службы
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Эксперт призвал заняться централизацией патолого-анатомической службы 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Патолого-анатомической службе России необходима централизация, заявил во время «круглого стола» в Госдуме научный руководитель НИИ морфологии человека Лев Кактурский.
«В настоящее время 1555 патолого-анатомических отделения, разбросанных по всей стране, находятся в подчинении главных врачей больниц. Называть их «службой» можно, но это, скорее, диагностические подразделения», — пояснил он.
По словам Льва Кактурского, патолого-анатомическая служба децентрализована во многих странах. «Но там это подкреплено очень хорошей финансовой базой, — подчеркнул он. — Мы же не можем на это рассчитывать. У нас имеется финансирование по остаточному принципу. И здесь не надо ругать главврачей. Главврачу всегда выгодней купить рентгеновский аппарат, чем прибор для патологоанатомов».
Кроме того, по мнению эксперта, действующая подчинённость указанных отделений не позволяет осуществить «полноценную функцию контроля качества лечебно-диагностической работы по результатам вскрытия».
«Когда патологоанатом подчиняется главврачу, на него не надо даже давить. Он получает в этом учреждении зарплату, и он знает, что произойдёт, если он поставит расхождение диагноза», — отметил Лев Кактурский.
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