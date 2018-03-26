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Минприроды ожидает прироста запасов углеводородов на 700 млн тонн в пяти перспективных зонах
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Минприроды ожидает прироста запасов углеводородов на 700 млн тонн в пяти перспективных зонах 

Rambler News Service 48 минут назад
Минприроды ожидает прирост извлекаемых запасов углеводородов в пяти перспективных зонах в России на 700 млн тонн по категории С1, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
Он отметил, что, если мы говорить о геологоразведочных работах за счет федерального бюджета, то в ближайшие годы они будут сконцентрированы в пределах пяти первоочередных нефтегазоперспективных зон. В их числе — Озинско-Алтатинская, Юганско-Колтогорская, Карабашская, Гыдано-Хатангская, Аргишско-Чунская.
По результатам этих работ может быть получен прирост подготовленных и локализованных ресурсов углеводородов в объеме 2,7 млрд тонн условного топлива.
«По результатам геологоразведочных работ, за счет средств недропользователей прогнозируется получить прирост извлекаемых запасов категории С1 в размере около 700 млн тонн», — сказал министр.
Площадь незалицензированной части пяти указанных зон составляет порядка 800 тыс. кв. км, добавил Донской.
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