Минприроды ожидает прироста запасов углеводородов на 700 млн тонн в пяти перспективных зонах

Минприроды ожидает прирост извлекаемых запасов углеводородов в пяти перспективных зонах в России на 700 млн тонн по категории С1, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

Он отметил, что, если мы говорить о геологоразведочных работах за счет федерального бюджета, то в ближайшие годы они будут сконцентрированы в пределах пяти первоочередных нефтегазоперспективных зон. В их числе — Озинско-Алтатинская, Юганско-Колтогорская, Карабашская, Гыдано-Хатангская, Аргишско-Чунская.

По результатам этих работ может быть получен прирост подготовленных и локализованных ресурсов углеводородов в объеме 2,7 млрд тонн условного топлива.

«По результатам геологоразведочных работ, за счет средств недропользователей прогнозируется получить прирост извлекаемых запасов категории С1 в размере около 700 млн тонн», — сказал министр.

Площадь незалицензированной части пяти указанных зон составляет порядка 800 тыс. кв. км, добавил Донской.