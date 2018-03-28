Глава Жуковского проведет прием граждан по жилищным вопросам 24 апреля

«Двадцать четвертого апреля состоится совместный прием граждан по жилищным вопросам с прокурором города Артемом Тарасовым. Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00 в кабинете главы города (улица Фрунзе, дом №23)», — написал на своей официальной странице в Instagram Войтюк.