Глава Жуковского проведет прием граждан по жилищным вопросам 24 апреля 

Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк 24 апреля совместно с прокурором города Артемом Тарасовым проведет прием жителей округа по жилищным вопросам, для участников предусмотрена предварительная запись.
«Двадцать четвертого апреля состоится совместный прием граждан по жилищным вопросам с прокурором города Артемом Тарасовым. Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00 в кабинете главы города (улица Фрунзе, дом №23)», — написал на своей официальной странице в Instagram Войтюк.
Он добавил, что для участия в мероприятии требуется предварительная запись. Для этого жители могут обратиться к руководителю административного управления городской администрации Ольге Захаровой. Она принимает с 9:00 до 18:00.