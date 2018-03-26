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«Не имеем влияния»: глава Северодвинска прокомментировал аренду «Родины»
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«Не имеем влияния»: глава Северодвинска прокомментировал аренду «Родины» 

29.ru 47 минут назад
Фото: 29.ru
Сдача в аренду северодвинского кинотеатра «Родина» торговой сети «Магнит» стала одной из самых обсуждаемых тем у северодвинцев. Будут ли в здании торговать продуктами и прочими товарами, пока точно не известно.
— Кто-то увидел фуру «Магнита» у кинотеатра «Родина», выложил фото в социальных сетях и пошли слухи. Но точно пока ничего не известно, — пояснили в пресс-службе администрации Северодвинска.
Северодвинцы тем не менее уверены, что известная торговая сеть поселится в «Родине». Они пишут десятки гневных комментариев в городских пабликах и взывают к властям.
— Мы фактически не имеем влияния на размещение здесь того или иного объекта. Здание было продано, и собственник в одностороннем порядке принял решение о смене направления деятельности, — прокомментировал глава Северодвинска Игорь Скубенко.
Также он поручил проверить, есть ли возможность сохранить внешний вид бывшего кинотеатра, если закрепить за ним статус охраняемого исторического культурного объекта.
Представитель собственника «Родины» в письме к администрации города корабелов уточнил, что исторический облик здания останется неизменным в любом случае.
— Временные постройки не относятся к разряду реконструкций, поэтому в любой момент могут быть убраны. Выражаем надежду, что расставание с кинотеатром «Родина» временное. И как только экономическая ситуация позволит продолжить кинопрокатную деятельность, кино в здание «Родины» вернется, — сообщается в письме.
«Родина» — первый кинотеатр Северодвинска. Его открыли в 1952 году. В 90-х помещения кинотеатра сдавались в аренду, но в 2001 году в здании вновь стало можно смотреть кино.
В 2013 году администрация города продала кинотеатр ООО «Родина». Сейчас собственник решил, что размещение кинотеатра в этом здании не выгодно экономически — в городе и так слишком много кинотеатров.
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