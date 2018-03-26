Ещё
Асфальт отремонтировали на Леснорядской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асфальт отремонтировали на Леснорядской улице 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтировали асфальтовое покрытие на дороге на Леснорядской улице. Работы завершили к 25 марта.
— Мы создали специальную бригаду, проверяющую дороги Красносельского района на наличие мелких разрушений, трещин и ям, которые образовались после зимнего периода, — поделился сведениями Александр Шангала, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.
Он добавил, что масштабный ремонт прошел не только на Леснорядской улице, но и в Даевом, Басманном и Большом Грохольском переулках.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
План по ремонту парковок рассмотрят в районе Замоскворечье Жители Якиманки присоединятся к общегородскому субботнику Выборы президента России в Пресненском районе прошли без происшествий
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы213
В МИД РФ отреагировали на решение Запада313
Мировые державы объявили доллару бойкот49
17 стран высылают российских дипломатов687
У Украины заканчивается газ82
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение