Асфальт отремонтировали на Леснорядской улице

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтировали асфальтовое покрытие на дороге на Леснорядской улице. Работы завершили к 25 марта.

— Мы создали специальную бригаду, проверяющую дороги Красносельского района на наличие мелких разрушений, трещин и ям, которые образовались после зимнего периода, — поделился сведениями Александр Шангала, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.

Он добавил, что масштабный ремонт прошел не только на Леснорядской улице, но и в Даевом, Басманном и Большом Грохольском переулках.