Житель Сарова до смерти избил знакомого-инвалида

Преступление совершено 28 октября 2017 года в квартире дома по пер. Северный. Употребление спиртных напитков закончилось дракой собутыльников. Гость сначала жестоко избил хозяина жилья ногами и руками. Потом он оторвал деревянный подлокотник от дивана и не менее 40 ударов ударил им оппонента по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Его труп обнаружила на следующий день родственница, которая ухаживала за ним. Погибший являлся инвалидом.

Злоумышленник вину не признал. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что маломобильную пенсионерку убил ее сожитель в Павловском районе.