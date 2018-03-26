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Декларация крупнейшего плательщика: куда и как подавать, если участков несколько
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Декларация крупнейшего плательщика: куда и как подавать, если участков несколько 

Время бухгалтера 53 минуты назад
О том, как правильно оформить и в какую ИФНС подать декларацию по земельному налогу крупнейшему налогоплательщику — владельцу нескольких участков, поведала налоговая служба.
Для этих целей в декларации предусмотрены специальные коды:
налогового органа, где располагаются наделы; по месту учета крупнейшего плательщика налога.
Одну декларацию можно подать в двух случаях:
1. Если участки расположены в одном муниципальном образовании.
Тогда документ подается по месту учета компании в качестве крупнейшего плательщика.
При этом информация по каждому участку отражается в отдельном листе раздела 2 отчета.
2. Участки могут находиться не в одном муниципальном образовании, но тогда они должны относиться к одной ИФНС.
В этом случае отправляется одна декларация, но заполняются разделы с соответствующими кодами ОКТМО.
ПИСЬМО ФНС РФ от 02.03.2018 № БС-4-21/4164@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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