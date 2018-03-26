Декларация крупнейшего плательщика: куда и как подавать, если участков несколько

О том, как правильно оформить и в какую ИФНС подать декларацию по земельному налогу крупнейшему налогоплательщику — владельцу нескольких участков, поведала налоговая служба.

Для этих целей в декларации предусмотрены специальные коды:

налогового органа, где располагаются наделы; по месту учета крупнейшего плательщика налога.

Одну декларацию можно подать в двух случаях:

1. Если участки расположены в одном муниципальном образовании.

Тогда документ подается по месту учета компании в качестве крупнейшего плательщика.

При этом информация по каждому участку отражается в отдельном листе раздела 2 отчета.

2. Участки могут находиться не в одном муниципальном образовании, но тогда они должны относиться к одной ИФНС.

В этом случае отправляется одна декларация, но заполняются разделы с соответствующими кодами ОКТМО.

ПИСЬМО ФНС РФ от 02.03.2018 № БС-4-21/4164@

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