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Нам объявлена война — политолог о массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС
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Нам объявлена война — политолог о массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Такая ситуация уже имела место в истории России.
Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, высказал сайту телеканала «Звезда» мнение о решении ряда стран ЕС выслать российских дипломатов.
«Смесь некомпетентности и действительно массового психоза. Я думаю, это еще потребует дальнейшего анализа, потому что подобные действия беспрецедентны. В принципе, мы говорили уже неоднократно, что объявлена война. Война эта базируется на очень простом, примитивном и от этого более страшном принципе — русофобии. В любом случае, какие бы действия ни предпринимались нами, они будут восприниматься исключительно в негативном контексте. Как только будет определение «русский», «российский», то реакция будет приблизительно такая. Основанием для этого является то, что самый разнообразный спектр стран, которые входят в Евросоюз, не входят в Евросоюз, это — консолидация не по географическому и даже не по политическому принципу, это — консолидация Запада на основе экзистенционального противостояния России. Подобные вещи были в истории дважды, по крайней мере, наиболее крупные: это вторжение Наполеона, когда, как Толстой говорил, «сто наций вторглись»; и это было во время Гитлера, Второй мировой войны. Мы говорим о том, что Германия напала на Советский союз? Да нет, напала Европа вся. Испания, Румыния, Венгрия… Это именно эти страны напали тогда совместно, в едином порыве, их никто не заставлял особо. Но это была та категория людей, которая сделала то, что она сделала. И поэтому здесь удивляться особо не нужно, а надо понять, что нам объявлена война, мы должны развернуться и принять этот удар уже лицом к лицу, без всяких поблажек и всяких отговорок», — сказал политолог.
Ранее стало известно, что решение о высылке российских дипломатов приняли более 20 стран Евросоюза. Сделали они это из солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля».
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