Мусор довел до прокуратуры. Минэкологии Крыма наполняет бюджет из кармана дачников

Обычно руководство дачного кооператива заключает договор с соответствующим коммунальным предприятием на вывоз мусора. Раз или два в месяц приезжает машина, которая, собственно, и вывозит мусор с территории. В некоторых случаях мусор жильцы собирают в отдельном хранилище, а иногда просто в указанный день сносят в заранее оговоренное место, откуда машина его заберет. Так делают тысячи дачных кооперативов и не только в нашей стране.

Раньше в Крыму это особо никого не волновало. Бытовой мусор вывозят, где попало он не валяется, стихийных свалок не образовывается, как это было при Украине . Но с некоторых пор в Крыму решили, что это неправильно.

Мы в ответе за мусор, который нам передали

С 2017 года по крымским садовым товариществам начали ходить проверяющие, фиксировать «нарушения», которые, по мнению регионального министерства экологии, допускает руководство этих товариществ и выписывать солидные штрафы на все товарищество.

Суть претензий сводится к тому, что садовые товарищества и дачные кооперативы — это юридические лица. И если они заключают договора с коммунальными предприятиями на вывоз мусора, значит этот мусор получают и хранят. В некоторых протоколах даже указано, что мусор образовывается в результате деятельности товарищества, как юридического лица. Штрафы, разумеется, тоже соответствующие — до 50 тыс. рублей за одно нарушение. А таких нарушений насчитать могут и три, и пять и более. Выполнение всех требований, предъявленных к товариществам, тоже выливается в круглую сумму: около 120–150 тыс. рублей. Это без учета выплаты штрафов. Откуда простым дачникам брать такие суммы денег в министерстве не уточняют.

Председатель правления одного из таких товариществ «Родничок» Татьяна Поленова предоставила «ФедералПресс» один из актов проверки, которые проходили на территории ее садового товарищества. В нем говорится, что СНТ «Родничок» необходимо для соблюдения законодательства РФ «разработать соответствующие документы об утверждении мест складирования отходов на его территории, из обустройства, а также о назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию. Разработать и утвердить нормативы образования отходов и лимитов их размещения, паспорта отходов, обеспечить учет и сортировку образовавшихся отходов, обеспечить профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению, транспортировке и утилизации отходов I-IV классов с последующим получением сертификата». Стоит добавить, что СНТ «Родничок» территориально расположено в районе села Перевальное Симферопольского района, жизнь дачников осложняют туристы, посещающие крымские горы. Именно через это СНТ проходит один из самых удобных маршрутов для восхождения на гору Чатыр-Даг. А любой мусор, оставленный туристами, проверяющие автоматически приписывают на счет садового товарищества, и выписывают огромные штрафы.

Доводы Минэкологии Крыма выглядят вполне логично и обоснованно, но в Минприроды России считают иначе. Сразу после визита проверяющего Татьяна Поленова направила запрос в Минприроды России, в котором говорится (есть в редакции), что садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, являясь юридическим лицом, вправе в интересах членов СНО заключать договора со специализированной организацией на оказание услуг по транспортировке, использовании, обезвреживанию, размещению отходов, образуемых членами СНО. При этом в результате передачи членами СНО своих отходов для оформления договора со специализированной организацией на вывоз отходов с последующим их удалением не возникает обязанностей по оформлению паспортов отходов, разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещению и по внесению платы за размещение отходов».

По конфликту есть и ответ Росприродназдора (запрос отправлен главой уже другого СНТ). Он полностью согласуется с мнением Минприроды России (данный документ также имеется в распоряжении редакции): «Обязанности по разработке природоохранной документации в области обращения с отходами у садового некоммерческого товарищества возникает только в случае ведения им, как юридически лицом, непосредственной деятельности, в результате которой образуются отходы, либо деятельности по обращению с отходами».

Как видно из этих ответов, Минэкологии Крыма весьма своеобразно толкует закон 89 ФЗ. Более того, в акте проверки прямо сказано, что крымское министерство открыто игнорирует мнение по данному вопросу как Минприроды России, так и Росприроднадзора.

Переходный период еще не завершен

Отдельно стоит отметить, что все это происходит в условиях не завершенного переходного периода, когда в Крыму до сих пор не решен вопрос с региональными операторами по обработке и утилизации отходов. Те компании, которые сейчас занимаются сбором и вывозом мусора, не имеют соответствующей лицензии на их утилизацию. Это значит, что даже выполнив все предписания, дачники все равно не смогут предоставить документы на утилизацию вывезенного мусора.

Таким образом, Минэкологии подводит дачников к ситуации, когда те бы вели учет накопившегося мусора, докладывали в министерство о его количестве и платили налог на загрязнение окружающей среды за каждую тонну мусора. В год это в среднем 5 тонн различных типов мусора. Для каждого типа мусора — будь то стекло, металл или предметы одежды — разная сумма компенсации, поэтому точную сумму назвать невозможно, но в пересчете на общий объем речь идет о 5 тыс. рублей ежегодно.

Перегибы на местах?

На момент написания статьи Татьяна Поленова вместе с председателями более чем десятка садовых товариществ ожидает решения районной природоохранной прокуратуры, куда они подали соответствующее заявление с просьбой расследовать происходящее.

Анатолий Петров , председатель комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии так прокомментировал «ФедералПресс» сложившуюся ситуацию: «Дачные массивы часто захламлены, а мусор валяется где попало. Конечно, нам все эти проблемы хорошо знакомы. Это, в первую очередь, вопрос регионального оператора по обращению с отходами. Всем этим должен заниматься региональный оператор. Но пока из у нас нет, эти обязанности исполняет местная власть. надеюсь, в ближайшее время региональные операторы начнут функционировать, и проблема разрешится».