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В женской консультации на Дмитровке расскажут о периоде новорожденности младенца
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В женской консультации на Дмитровке расскажут о периоде новорожденности младенца 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В следующий понедельник, 2 апреля, в женской консультации № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева на Дмитровском шоссе состоится традиционное занятие «Школы матерей». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Тема занятия «Школы матерей»: период новорожденности, вскармливание, пеленание, уход», — говорится в материале.
Занятие начнется в 13.00. К участию приглашаются молодые родители, беременные женщины и те, кто только планирует завести ребенка. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, женская консультация № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 135, корп. 1. (мю)
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