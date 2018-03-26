В женской консультации на Дмитровке расскажут о периоде новорожденности младенца

В следующий понедельник, 2 апреля, в женской консультации № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева на Дмитровском шоссе состоится традиционное занятие «Школы матерей». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Тема занятия «Школы матерей»: период новорожденности, вскармливание, пеленание, уход», — говорится в материале.

Занятие начнется в 13.00. К участию приглашаются молодые родители, беременные женщины и те, кто только планирует завести ребенка. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, женская консультация № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 135, корп. 1. (мю)