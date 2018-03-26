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Мужчина разнес McDonald's! Чем обидели клиента?
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Мужчина разнес McDonald's! Чем обидели клиента? 

Peopletalk 58 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера в штате Орегон в США был задержан 37-летний американец Джедедайя Фултон. Мужчина взбесился, когда сотрудники отказались готовить для него 30 двойных чизбургеров (мол, слишком много). Тогда Джедедайя принялся крушить все на своем пути. Первой на глаза попалась знаменитая желтая арка McDonald’s. И Джедедайя решил показать, что он ничем не хуже своих кинотезок, и начал бить по букве М.
Когда любителя фастфуда арестовали, он признался, что просто очень сильно расстроился, не получив свои чизбургеры. Но все могло быть намного хуже: у одного из посетителей с собой был пистолет, и когда Джедедайя устроил потасовку, тот собирался выстрелить.
Сейчас же виновник торжества дожидается суда в изоляторе. Подозреваем, что он до сих пор голоден.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/435976/
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