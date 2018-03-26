Как заставить любые наушники звучать лучше

Как заставить любые наушники звучать лучшеЛюбимые наушники звучат не так, как хотелось бы? Со временем звук стал хуже? Послушал другую модель и захотел обновиться, а денег нет?

Или их хватает только на бюджетную модель, а хочется чего-то большего?

Тогда прочитай эту статью, и попробуй воспользоваться советами. Проверил, работает.

Но сегодня говорим только о накладных — открытых и закрытых — наушниках.

Немного теории

Любая акустическая система складывается стандартных компонентов:

источник сигнала,

излучатель звука,

усиливающие звук элементы,

объем, в котором распространяется звук,

внешняя среда, в которой находится акустическая система.

Каждый элемент вносит свой вклад.

И совершенно не важно — что играет роль того или иного элемента в рассматриваемом типе акустической системы (АС). Например, для закрытых (мониторных) наушников основную роль играет замкнутый объем воздуха между ушной раковиной и динамиком, поскольку внешняя среда — это небольшой объем воздуха за динамиком, закрытый чашкой.

В данном случае внешнюю среду не принято принимать за дополнительный фактор, она работает только у некоторых мастеров разработки. Даже если она связана с объемом воздуха внутри наушника фазоинверторными отверстиями.

Открытые наушники практически полностью копируют работу настольных акустических систем, отличаясь только расстоянием до слушателя и отсутствием отражений звука от стен. Зато есть отражения от и в ушной раковине, часто более сильные, чем в настольных или напольных АС.

Из чего складывается приятный звук?

Источник определяет качество аудиопотока. Если преобразование информации в акустические волны сопровождается искажениями, или сама информация не слишком подробная — качества не видать.

Правильно подобранная излучательная система «динамик+рупор+объем» влияет не меньше. Может быть, даже больше: я встречал много колонок, которые заставляют низкокачественный mp3 звучать лучше; и не меньше таких, которые легко портят даже самый насыщенный flac, сделанный с мастер-записи.

Именно излучательная система определяет характер излучения и переотражений звуковых волн. Чем шире воспроизводимый частотный диапазон — тем больше мы услышим (звуки за пределами слышимого диапазона тоже важны). Чем больше чувствительность — тем быстрее и точнее они воспроизводят звук.

Усиливающие элементы — звуководы, всевозможные рупоры. Для динамических драйверов сюда можно записать даже саму мембрану динамика и уж тем более демпферирующие элементы, через которые динамики крепятся к корпусам. Легкое движение обеспечивает скорость реакции, высокую громкость, но может усиливать нежелательные частоты и приводить к неприятным резонансам.

Сетка перед динамиком не только защищает его, но и влияет на частотный диапазон. Она даже может участвовать в звучании за счет паразитных резонансов — или работать фильтром для слишком резких звуков.

Объем воздуха, в котором создаются волны, окружен стенками. С одной стороны это ушная раковина, с другой — корпус наушников. Они могут усиливать, отражать без изменений или гасить волны тех или иных частот.

Отсутствие стенки за динамиком делает звук прозрачнее, объемнее — но более плоским и тихим. Отверстия могут как отводить звуковое излишнее давление, так и гасить нежелательные частоты.

Амбюшуры не только изолируют от внешнего шума. Они создают изолированный объем воздуха для циркуляции звуковых волн: могут отражать, могут гасить.

Что и как влияет на звучание, теперь примерно понятно. Попробуем разобрать основные способы доработок. Сработает с любыми накладными, звук изменится в нужную сторону.

Звукоизоляция: амбюшуры и чашки

Любые амбюшуры имеют только 1 общее качество: они портятся со временем, даже если это незаметно. Сравни с новыми. Может быть, окажется, что через полгода-год они становятся мягче, удобнее, а звук стал более мягким.

Но чаще случаются обратные ситуации: материал стал рыхлым, высота уменьшилась, и композиции приобретают оттенок ваты.

Самая простая доработка любых накладных (да и любых других) наушников — замена амбюшур. Правил при смене нет — придется искать и экспериментировать. Свои свойства могут быть не только у каждого производителя, но и у каждой серии (если это не огромный аудиохолдинг вроде).

Поэтому при замене — никаких правил. Главное, что материал обеспечивает не только удобство посадки, но и оттенки звука: плотная кожа лучше отражает аудиоволны (добавляет объема), мелкопористое плотное наполнение эффективнее работает звукоизолятором и «увеличивает» объем низких частот.

Мягкие амбюшуры приглушают звук. Особенно это заполненных волокнистыми материалами. Зато они намного приятнее в повседневной носке.

Кстати, никто не мешает подобрать на компактную модель наушников мониторные амбюшуры: или подогнав покупные другого размера, или приспособив подходящие другого производителя. Кроме удобства, «чебурашки» всегда звучат «богаче» — переотражения звука.

Модифицируем чашки

C амбюшурами все просто и довольно неинтересно. «Апгрейд» чашек, в которых размещаются динамики, интереснее. Все зависит от личной выдумки и конечной цели. Например, дешевые мониторные наушники можно превратить в абсолютный изолятор от внешнего мира. Достаточно проложить чашку наушника изнутри качественным звукоизолирующим материалом.

Подойдет изолон или любая автомобильная «шумка». Кроме звукоизоляции, такой мод делает низкие частоты более насыщенными, приглушая при этом высокие.

Еще один интересный способ изменить звук — отказаться от чашек, снять их. Открытые наушники звучат в окружающее пространство, поток воздуха. Именно поэтому открытые наушники при равных параметрах звучат ярче закрытых.

С отверстиями на чашке лучше не экспериментировать. Чаще всего они рассчитаны специальным образом, изменение может сказаться негативно. Появится звон или шум — паразитные звуки.

Наконец, самый хардкорный моддинг: изготовление собственных чашек. Если сменить пластик на дерево (некоторые умельцы приспосабливают готовые чашки для питья) или более толстый и жесткий пластик, можно превратить даже бюджетные наушники в очень неплохие мониторы.

Небольшая опасность кроется в деталях: дерево резонирует, могут появляться нежелательные резонансы. В отсутствии подходящего оборудования очень сложно отследить его наличие, а звук может быть испорчен.

Дорабатываем звуководы и другие направляющие звука

Динамик редко крепится напрямую к чашке наушников. А пластина, на которой он размещен, в хороших моделях крепится через прокладку из бумаги или другого материала. Вот и очередной «мод»: сделав прокладку между двумя частями наушника, можно улучшить изоляцию или частично изменить звук.

Бумага не дает полной изоляции, но не глушит звук, не затирает верхний диапазон (да, щели тоже могут играть роль в звучании). Если применить войлок, можно добиться полной изоляции. При этом бас станет ярче, но чуть глуше.

Кстати, если «замазать» лишние отверстия и щели эпоксидкой или каким-либо натуральным клеем, можно получить аналогичный (но другой) результат. Варианты можно комбинировать.

Защита излучателя тоже подвергается изменениям. Пластиковые решетки производители ставят для экономии. Сменив их на металлическую сетку, закрытую тонкой бумагой для фильтрации, звук любой модели можно изменить кардинально. В лучшую сторону.

Такой «финт» не пройдет с дорогими моделями: скорее всего, фирма-производитель озаботилась звуковым дизайном, и все отверстия перед динамиком появились в результате расчета. Есть риск испортить, если защита не съемная.

Может нормальную акустику купить?

Все варианты можно комбинировать между собой. Конечно, желательно перед этим прочесть какой-нибудь учебник по аудиорежиссуре. Физика человеческого слуха сложна, спектр материалов для применения огромный. Психология играет не меньшую роль.

После собственных доработок звучание даже самых негодящих наушников изменится в лучшую сторону: эффект плацебо никто не отменял.

Конечно, куда проще найти свой идеал портативного звука. Сделать это не так просто: на рынке невероятное количество наушников, среди которых действительно хороших моделей очень немного. Либо покупать целую коллекцию, либо пользоваться эквалайзером. Роль которого для «очумелых» рук вполне могут сыграть некоторые из озвученных советов.

Еще лучше советы применимы к бюджетным хитам, которые постоянно страдают детскими болезнями: плохие материалы и некачественная сборка. Разобрал-собрал, почистил, сменил кабель и амбюшуры — считай, что купил наушники в 2 раза дороже. Так еще и звук можно для себя любимого подогнать раз и навсегда.

Пробовали «по-хардкору» модифицировать наушники?