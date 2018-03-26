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На Коровинском шоссе вернули в исходное положение поврежденный светофор
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На Коровинском шоссе вернули в исходное положение поврежденный светофор 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На Коровинском шоссе привели в порядок покосившийся светофор. Проблему устранили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Работы провели через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.
«Произведены работы по восстановлению светофорной колонки с транспортным и пешеходным светофорами, а также дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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