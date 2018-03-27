На портале госуслуг стартует прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Местные овощеводы и фермеры смогут подать заявку на участие в ярмарочном сезоне уже со 2 апреля. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы во вторник, 27 марта.

Конкурс на бронирование места на ярмарках выходного дня пройдет со 2 по 6 апреля. Принять участие в отборе могут физические и юридические лица, главы фермерских и личных подсобных хозяйств, дачники. Все результаты огласят в течение дня 13 апреля. А итоги промежуточных этапов отбора будут приходить в личный кабинет на портале госуслуг или на личную почту.

Как сообщают представители местной власти, ярмарочная площадка на территории Чертанова Северного расположится по адресу: микрорайон Северное Чертаново, владение 806. Торговцам будут предоставлены 12 мест. Отметим, что участие в ярмарке совершенно бесплатное. Кроме того, в этом году для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья выделят специальные места.

Также обратиться за помощью для подачи заявки в ярмарочном сезоне можно в центры «Мои документы». В Чертанове Северном он расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2.