Родственники погибших в Беслане детей объяснили в письме Путину, почему 18 марта произошел очередной «захват власти»

Сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева разместила на своей странице в Facebook

открытое письмо на имя президента России Владимира Путина от лица родственников детей, погибших в Беслане во время операции по освобождению в школе заложников, которая закончилась провалом. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Родственники напомнили Путину, что «за трагедию Беслана никто из силовиков, чиновников не понес ответственности». «Были только повышения и награды. На крови бесланских детей

отменили выборы

глав республик, губернаторов. 18 марта 2018 года, в России состоялись „выборы“ президента. Мы стали свидетелями этих выборов», — пишут родственники жертв. Они объяснили, каким образом

перевыборы президента, которые проходили в России 18 марта, были превращены в Северной Осетии в «спектакль с переодеванием».

В городе Беслане всего 16 избирательных участков и проверить их не составляло труда. Наблюдатели отмечали молодых людей, «одетых в куртки, мастерки, в шапки, кепки». Все они подъезжали на легковых машинах, и заходили на участки не все сразу, «по одному или по двое». Все госномера автомобилей, на которых привозили этих молодых людей, были записаны. Всего наблюдатели приводят данные на 25 машин.

После того, как эти молодые люди голосовали, они выходили из избирательных участков, снимали верхнюю одежду и шапки, и вновь шли на участки голосовать. Одни и те же люди «появлялись то в ярких цветах, то в темных» сначала на одних участках, а затем на других.

"На участке N169 привлекла внимание группа женщин во главе с представителем администрации города. Так как город у нас маленький, многих из них мы знали в лицо. Через полтора часа эти же люди оказались на участке N168 — по улице Коминтерна. Потом ринулись и на другие участки. Женщины сменили одежду, а представитель администрации (лысый) надел кепку. Заходили в зал для голосования, а потом, ненадолго отлучившись, снова появлялись переодетые. Как будто кто-то недалеко привез склад одежды", — рассказали свидетели голосования.

Они отмечают, что эти группы молодых людей — карусельщиков возглавляли представители местной администрации.

"Когда совсем стемнело, то со всех возможных проходов поползли темные силуэты к дверям контролируемых нами участков. Шли по одному и по двое, видимо, по инструкции, но непрерывным потоком. Все источники освещения на улицах возле участков были выключены, только проезжающие машины фарами освещали силуэты, и мы узнавали в них дневных карусельщиков. Таким образом, количество проголосовавших граждан, прокравшихся в темноте к участкам за полтора часа, было равно дневным стараниям этих группировок", — утверждают авторы письма.

"На следующий день мы узнали о результатах усилий: 84,5% явки. Мы посчитали по своим данным, сколько честно голосующих пришли на участки. В среднем на всех контролируемых нами участках насчитали не более 30% от общего числа посетителей…, — говорится в обращении к Путину. — У нас вопрос к тем, кто этот «спектакль» организовал, кто участвовал, к вам — и.о. президента: что же вы не дали выбрать народу своего президента? Столько усилий, нарушений закона, преступлений! Вам нужно было создать видимость демократических выборов. Чтобы ВСЕ! знали: 85% пришли и 75% голосовали за вас. И не было нарушений, а если и были, то "не существенные". Чтобы у тех, кто против, убить надежду на будущее без вас. Вот мы и узнали, что значит — 75% — «за».

"Мы этот день описали — это был захват власти. В цивилизованном государстве такие выборы не признали бы. Это в цивилизованном. А в России вы пока вне закона. Но так будет не всегда. Не будете же вы и после себя затыкать рот тем, кто был очевидцем, кто будет рассказывать и писать об этом. Вы останетесь в истории президентом карусельщиков, и с Вас спросят за захват власти, за бесланских детей, которых вы приговорили. Мы хотим, чтобы народ знал: Северная Осетия помнит о Беслане и Путина не выбирала", — говорится в письме, подписанном родственниками погибших в Беслане.