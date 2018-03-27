Ещё
Жители Севастополя выбрали территории, которые благоустроят в первую очередь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Севастополя выбрали территории, которые благоустроят в первую очередь 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Около тысячи жителей проголосовали через интернет, остальные — в местах голосования. Так, по итогам, больше всего голосов набрали территории: в Нахимовском районе — рядом с Доской почета, где памятник Матросу Кошке, в Балаклаве — сквер «У рыбачка», рядом со зданием администрации, в Гагаринском районе — участок по проспекту Героев Сталинграда: от площади Комбата Неустроева до конечно 10-го троллейбусного маршрута, зеленая зона между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка» в Ленинском районе, сообщает «ИКС».
Проектирование скверов, которым отдадут приоритет в реконструкции, проведут уже в апреле. Все объекты посетят комиссия и общественники. На первые четыре объекта выделили сумму от 40 до 50 миллионов рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре обсудили эскизы благоустройства пяти зеленых зон в 2018 году.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Коррупция сегодня возведена в ранг национального блага» На участке улицы Уссурийской в Краснодаре открыли движение транспорта «Бизнес уже давно не думает о людях — это система»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева194
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову72
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии395
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово423
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение