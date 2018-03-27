Жители Севастополя выбрали территории, которые благоустроят в первую очередь

Около тысячи жителей проголосовали через интернет, остальные — в местах голосования. Так, по итогам, больше всего голосов набрали территории: в Нахимовском районе — рядом с Доской почета, где памятник Матросу Кошке, в Балаклаве — сквер «У рыбачка», рядом со зданием администрации, в Гагаринском районе — участок по проспекту Героев Сталинграда: от площади Комбата Неустроева до конечно 10-го троллейбусного маршрута, зеленая зона между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка» в Ленинском районе, сообщает «ИКС».

Проектирование скверов, которым отдадут приоритет в реконструкции, проведут уже в апреле. Все объекты посетят комиссия и общественники. На первые четыре объекта выделили сумму от 40 до 50 миллионов рублей.