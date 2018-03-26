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Лукашенко поручил МЧС провести проверку ТЦ Беларуси
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Лукашенко поручил МЧС провести проверку ТЦ Беларуси 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Оперативно, до конца марта, разработать комплексный план и организовать проверку всех крупных торговых центров республики поручил МЧС президент Беларуси.
Об этом, по информации БЕЛТА, сообщил журналистам отраслевой министр Владимир Ващенко. По его словам, эта работа организована уже с сегодняшнего дня. Поставлены «задачи руководителям подразделений на местах, а в ближайшее время во все области РБ будут направлены работники МЧС» для организации профилактических мероприятий.
Экспертные группы министерства будут досконально оценивать «вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации посетителей, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения». В центре внимания специалистов «окажутся и вопросы обучения персонала — их знания и практические навыки, фактические наработки», — проинформировал глава МЧС.
Он напомнил, что ранее по просьбе бизнесменов ограничивались проверки торговых объектов, снимались различные барьеры, которые мешали развитию бизнеса. Но и тогда «глава государства четко ставил задачу жесточайшего соблюдения требований безопасности».
После трагедии в Кемерове, которая унесла жизнь более шестидесяти человек, глава государства дал поручение «посмотреть положение дел, а главное — принять исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев у нас в стране», — подчеркнул министр. Он сообщил, что ведомство «будет информировать общественность о тех местах, где требования безопасности не соблюдаются, и примет все меры, чтобы обеспечить порядок на подобных объектах». О проделанной работе ведомство будет докладывать лично президенту РБ.
Кстати, спасатели уже провели учебную эвакуацию из минского ТЦ «Галерея», в ходе которой проверялись работоспособность систем оповещения и профессионализм в работе персонала объекта.
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