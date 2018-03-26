В Прикамье представили и. о. главного федерального инспектора 

Сухов отметил, что Сергей Половников долгое время служил в органах внутренних дел затем был первым заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области. С 2016 года работал главным федеральным инспектором в этом регионе.
В своей ответной речи Половников поблагодарил за оказанное доверие.
«ФедералПресс» напоминает, что о назначении чиновника стало известно 23 марта. Ранее занимавший пост ГФИ по Пермскому краю Игорь Цветков перешел на новое место работы.