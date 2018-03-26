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Макет будущего стадиона представили на Шушенской
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Макет будущего стадиона представили на Шушенской 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Презентация макета будущего стадиона с футбольным полем и теннисными кортами, который появится в составе строящегося жилого комплекса на Шушенской улице, состоялась в минувшую пятницу в рамках встречи главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко и представителей компании-застройщика с жителями на территории бывшего стадиона «Красная стрела».
Макет представляет собой 3D-конструкцию — строительный проект в уменьшенных масштабах. На нем расположены жилые дома, пешеходные бульвары между корпусами от Янтарного проезда к улице Коминтерна, а также здание ФОКа с футбольным полем и теннисными кортами. Их на территории стадиона будет три, а еще три разместятся в самом спорткомплексе. Также проект предусматривает строительство детского сада — он разместится напротив школы №1381. На первых этажах домов размесятся социокультурные объекты — продуктовые магазины, кафе, парикмахерские.
Сейчас макет отправился в Гостиный двор на выставку «Недвижимость от лидеров», где принимают участие крупные строительные компании. Как только его вернут в офис на Шушенской, 8, с ним сможет познакомиться каждый желающий.
Как пояснил глава управы Павел Литовченко, он готов и далее проводить встречи с жителями и отвечать на их вопросы, как по строящемуся кварталу, так и другие, связанные с развитием района. (иб)
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