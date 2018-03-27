На коммунальном предприятии Ряжска погиб рабочий

Приставы взыскали с предприятия 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу родственника работника, погибшего на производстве, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области

Установлено, что на одном из предприятий Ряжска погиб сотрудник. Причиной гибели послужило нарушение требований охраны труда. Данный факт был подтвержден экспертными заключениями, однако администрация предприятия не увидела причинно-следственной связи между смертью работника и производственными работами. Пережив «глубокие нравственные страдания», брат погибшего — его единственный родственник, обратился за защитой своих прав в суд. По итогам рассмотрения дела, суд вынес решение о взыскании с предприятия в пользу гражданина компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Но и это не повлияло на ситуацию — руководитель предприятия по-прежнему возражал против всяческих выплат. В этой связи брат погибшего предъявил исполнительный документ о взыскании денег для принудительного исполнения в районный отдел судебных приставов.

Получив от судебного пристава-исполнителя официальное предупреждение о мерах принудительного исполнения руководитель организации частично погасил задолженность, однако этого не было достаточно. В целях полного и правильного исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель применил меру принудительное исполнения в виде обращения взыскания на право получения денежных средств от потребителей коммунальных ресурсов.

Данная мера простимулировала руководителя организации. Опасаясь наступления убытков и иных негативных последствий, он перечислил оставшуюся часть денег.