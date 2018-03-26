Дома Бабушкинского района подготовят к весне

Согласно жилищному нормативу, при подготовке к весенне-летнему периоду в домах Бабушкинскорго будет выполнена промывка, покраска фасадов и цоколей, ремонт отмостков, водоотводящих лотков, крылец, входных дверей подъездов, цоколей, козырьков, систем наружного водоотвода и освещения в подъездах.

Об этом сообщили в управе района.

— Кроме того, будут приведены в порядок подвалы и чердаки домов, — отметили в управе.

Напомним, что в рамках месячника по уборке и благоустройству территории с 1 по 30 апреля запланированы два субботника (14 и 21 апреля). О месте проведения субботников жители будут проинформированы дополнительно.