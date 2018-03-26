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Калачеевцам предлагают за деньги убрать лёд на крышах многоквартирных домов
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Калачеевцам предлагают за деньги убрать лёд на крышах многоквартирных домов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Объявление об этом появилось на сайте местной администрации.
Пока воронежским коммунальщикам не удаётся обезвредить город от сосулек. А вот в Калаче вообще эту обязанность возложили на самих жителей. Избавиться ото льда на крышах многоквартирных домов калачеевцам предлагают за деньги. Объявление об этом появилось на сайте местной администрации. Там же указаны контакты коммерческих организаций, куда чиновники настоятельно рекомендуют калачеевцам обращаться за помощью. Убирать сосульки бесплатно в городе некому — управляющая компания работать прекратила. Всего в Калаче 103 многоквартирных дома, и ни одного ТСЖ. Все распались. А полтора десятка домов до сих пор так и не определились со способом управления общим имуществом. Поэтому платить калачеевцам за сбитые сосульки придётся из своего кармана. Один выезд бригады коммунальщиков обойдётся жителям города минимум в 1,5 тыс. рублей за час работы. — В настоящий момент на территории городского поселения управляющая компания, которая занималась управлением и, соответственно, содержанием, отсутствует, поэтому миссия, так скажем, возложена частично на нас. Поскольку управляющей компании нет, то данная услуга оказывается по сбою сосулек и устранению наледи и снега на кровлях многоквартирных домов, оказывается организациями на платной основе, — сообщила директор КУ «Управление городского хозяйства» Юлия Кновалова.
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